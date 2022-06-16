Агент Буше: «Есть предложения от нескольких клубов. У Минска есть заинтересованность. Думаю, на днях определимся»

Агент Алеша Пилко высказался о будущем Рида Буше.

– Какие новости по Риду Буше? У него есть шанс вернуться в КХЛ? Поговаривают, что переговоры с ним ведет минское «Динамо».

– У нас есть предложения от нескольких клубов, у Минска тоже есть заинтересованность. Самый серьезный интерес к Риду сейчас у одной из европейских команд. Мы уже провели беседу по видеозвонку. Думаю, что на днях определимся с местом работы.

– Правда ли, что вы предлагали командам Найта в паре с Буше?

– 13 месяцев назад эти парни сделали очень многое для того, чтобы «Авангард» выиграл свой первый в истории Кубок Гагарина. Корбан и Рид хотели играть вместе, у команд была заинтересованность в этой атакующей связке. Поэтому и пошли разговоры о том, что они идут в паре, – сказал Пилко.

18 февраля стало известно, что Буше был уволен из «Локомотива». Ранее он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.