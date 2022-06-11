Осужденный за сексуальное насилие Буше может продолжить карьеру в КХЛ. У него есть предложение от одного из иностранных клубов («СЭ»)

может продолжить карьеру в .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», американский нападающий имеет предложение от одного из нероссийских клубов лиги.

Отмечается, что предметный интерес к форварду также проявляет один из клубов швейцарской лиги NLA.

18 февраля стало известно, что Буше был уволен из .

Ранее он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.