Осужденный за сексуальное насилие Буше может продолжить карьеру в КХЛ. У него есть предложение от одного из иностранных клубов («СЭ»)

Рид Буше может продолжить карьеру в КХЛ.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», американский нападающий имеет предложение от одного из нероссийских клубов лиги.
Отмечается, что предметный интерес к форварду также проявляет один из клубов швейцарской лиги NLA.
18 февраля стало известно, что Буше был уволен из «Локомотива».
Ранее он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.