Кожевников о возможном возвращении Буше в КХЛ: «Таким людям здесь нечего делать. Если кто-то подпишет, тогда это будет подлость и глупость»

Теги Локомотив Динамо Минск КХЛ Барыс Александр Кожевников Рид Буше Хоккей

Александр Кожевников критически оценивает возможное возвращение Рида Буше в КХЛ.

Ранее появилась информация о том, что американский нападающий имеет предложение от одного из нероссийских клубов лиги.

– Как вы относитесь к тому, что Буше может вернуться в КХЛ?

– Негативно к этому отношусь, конечно. Таким людям здесь нечего делать. Посмотрим, кто его вообще может подписать.

– Пишут, что это может быть нероссийский клуб КХЛ.

– Если этим клубам на все наплевать, то пускай подписывают Буше. Это, получается, «Барыс»? Сомневаюсь, что в Минске позволят подписать такого игрока.

Хотя это еще только лишь разговоры, посмотрим, что будет дальше. Если кто-то подпишет, тогда это будет подлость и глупость, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

18 февраля стало известно, что Буше был уволен из «Локомотива».

Ранее он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

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