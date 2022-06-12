Кожевников о возможном возвращении Буше в КХЛ: «Таким людям здесь нечего делать. Если кто-то подпишет, тогда это будет подлость и глупость»

критически оценивает возможное возвращение в КХЛ.

Ранее появилась информация о том, что американский нападающий имеет предложение от одного из нероссийских клубов лиги.

– Как вы относитесь к тому, что Буше может вернуться в ?

– Негативно к этому отношусь, конечно. Таким людям здесь нечего делать. Посмотрим, кто его вообще может подписать.

– Пишут, что это может быть нероссийский клуб КХЛ.

– Если этим клубам на все наплевать, то пускай подписывают Буше. Это, получается, ? Сомневаюсь, что в Минске позволят подписать такого игрока.

Хотя это еще только лишь разговоры, посмотрим, что будет дальше. Если кто-то подпишет, тогда это будет подлость и глупость, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

18 февраля стало известно, что Буше был уволен из .

Ранее он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.