Артем Батрак: «Не могу назвать Маккиннона совершенным игроком. Нэтан прямолинеен»

Артем Батрак не считает из совершенным игроком.

«Маккиннон – это скорость и сила. Причем эти качества соединяются: из-за одного не теряется другое, а из-за второго не уходит первое. Нэтан включает голову на площадке и знает, кому и когда отдать шайбу. Правда, это работает не всегда.

Но форвард точно знает, как, владея шайбой, создать угрозу воротам. Он может сделать это чуть ли не в одиночку, нарезая круги по зоне: может подняться на синюю линию, развернуться, обыграть и так далее. Скорость, сила, бросок – Маккиннон практически идеальный хоккеист.

Я не могу назвать Маккиннона совершенным игроком. Нэтан прямолинеен. Конечно, есть форварды намного прямолинейнее его, но странно видеть такой хоккей от Маккиннона. Он как будто вбил себе в голову задачу – обыграть всех.

Он бежит обводить одного, второго, третьего. Заходит на четвертого – и если не получается, то он не может поменять решение по ходу продвижения вперед», – сказал комментатор КХЛ ТВ.