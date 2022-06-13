Макар – главный претендент на «Конн Смайт», Василевский получил 3 голоса, Кучеров – 1 (NHL.com)

Стал известен главный фаворит на получение приза самого ценного игрока плей-офф НХЛ.
В финальной серии Кубка Стэнли встретятся «Колорадо» и «Тампа».
По версии обозревателей официального сайта лиги, награду «Конн Смайт Трофи» получит защитник «Эвеланш» Кэйл Макар – он получил 6 голосов от авторов.
Второе место занял нападающий «лавин» Нэтан Маккиннон – четыре голоса.
Три голоса от обозревателей сайта НХЛ получили российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. По одному голосу – у Никиты Кучерова, Стивена Стэмкоса и Виктора Хедмана.
Первый матч финала Кубка Стэнли состоится на домашнем льду «Эвс» в ночь со среды на четверг – в 03:00 по московскому времени.
В текущем плей-офф Макар набрал 22 (5+17) очка в 14 играх.
3 года назад Панарин затроллил Кучерова, вылетевшего из плей-офф. После финала Востока-2022 посмеялся уже Никита