Макар – главный претендент на «Конн Смайт», Василевский получил 3 голоса, Кучеров – 1 (NHL.com)

Теги рейтинги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виктор Хедман Стивен Стэмкос Никита Кучеров Андрей Василевский Нэтан Маккиннон Кэйл Макар Хоккей

Стал известен главный фаворит на получение приза самого ценного игрока плей-офф НХЛ.

В финальной серии Кубка Стэнли встретятся «Колорадо» и «Тампа».

По версии обозревателей официального сайта лиги, награду «Конн Смайт Трофи» получит защитник «Эвеланш» Кэйл Макар – он получил 6 голосов от авторов.

Второе место занял нападающий «лавин» Нэтан Маккиннон – четыре голоса.

Три голоса от обозревателей сайта НХЛ получили российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. По одному голосу – у Никиты Кучерова, Стивена Стэмкоса и Виктора Хедмана.

Первый матч финала Кубка Стэнли состоится на домашнем льду «Эвс» в ночь со среды на четверг – в 03:00 по московскому времени.

В текущем плей-офф Макар набрал 22 (5+17) очка в 14 играх.

3 года назад Панарин затроллил Кучерова, вылетевшего из плей-офф. После финала Востока-2022 посмеялся уже Никита

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