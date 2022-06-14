Василевский – главный претендент на «Конн Смайт», Макар, Маккиннон, Кучеров и Макдэвид вошли в топ-5 (The Score)

– главный претендент на «Конн Смайт» по версии портала The Score.

Вратарь «Тампы» уже становился обладателем приза самому ценному игроку плей-офф в прошлом году. В финале этого розыгрыша «молнии» сыграют с .

«Василевский поднялся на вершину нашего списка после победы над Игорем Шестеркиным в финале Восточной конференции.

Он напомнил нам, что по-прежнему является лучшим на своей позиции, обыграв самого сильного соперника», – говорится в комментарии к выбору.

В 17 матчах текущего плей-офф россиянин одержал 12 побед при 92,8% отраженных бросков и 1 игре на ноль.

Вторым претендентом назван защитник «Колорадо» Кэйл Макар, третьим – форвард «Эвеланш» Нэтан Маккиннон, четвертым – форвард , пятым – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Отметим, что если Макдэвид в самом деле получит голоса на «Конн Смайт Трофи», то не станет первым игроком, кому это удалось без выхода в финал.

В 2017 году в одном из бюллетеней был упомянут защитник «Оттавы» Эрик Карлссон, чья команда тоже вылетела в финале конференции.