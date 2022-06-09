Маккиннон о Лехконене, забившем «Эдмонтону» в овертайме: «Вот почему нужно выменивать таких ребят. Я бы отдал за него 10 пиков первого раунда»

Теги Монреаль Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон НХЛ Нэтан Маккиннон Арттури Лехконен Хоккей

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон остался доволен подписанием Арттури Лехконена.

26-летний финский форвард присоединился к команде в марте в результате обмена. За него «Эвеланш» отдал «Монреалю» защитника Джастина Бэррона и пик второго раунда драфта НХЛ-2024.

В результате Лехконен забил в овертайме четвертого матча с «Эдмонтоном» в финале Западной конференции НХЛ и вывел команду в финал Кубка Стэнли.

«Вот почему нужно выменивать в дедлайн таких ребят. Я бы сейчас был готов отдать 10 пиков первого раунда за него. Все равно мы уже не будем играть в НХЛ, когда все те ребята попадут в лигу», – сказал Маккиннон.

Лехконен дважды за 2 года вывел разные команды в финал Кубка Стэнли, забив в овертаймах. Это 1-й случай в истории НХЛ

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