Маккиннон о Лехконене, забившем «Эдмонтону» в овертайме: «Вот почему нужно выменивать таких ребят. Я бы отдал за него 10 пиков первого раунда»

Нападающий остался доволен подписанием Арттури Лехконена.

26-летний финский форвард присоединился к команде в марте в результате обмена. За него «Эвеланш» отдал «Монреалю» защитника Джастина Бэррона и пик второго раунда драфта НХЛ-2024.

В результате Лехконен забил в овертайме четвертого матча с в финале Западной конференции НХЛ и вывел команду в финал Кубка Стэнли.

«Вот почему нужно выменивать в дедлайн таких ребят. Я бы сейчас был готов отдать 10 пиков первого раунда за него. Все равно мы уже не будем играть в НХЛ, когда все те ребята попадут в лигу», – сказал Маккиннон.

Лехконен дважды за 2 года вывел разные команды в финал Кубка Стэнли, забив в овертаймах. Это 1-й случай в истории НХЛ