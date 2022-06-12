Фетисов об игре «Спартака» с «Зенитом» в Петербурге: «Претензии обоснованны, преимущество домашнего поля очевидно»

поделился мнением о проведении Олимп Суперкубка России в Санкт-Петербурге.

В матче, назначенном на 9 июля, встретятся «Спартак» и «Зенит».

«Все понимают, что есть разные варианты места проведения. В еврокубках место финального матча определяется заранее. И абсолютно неважно, кто выйдет. Это один из вариантов для снятия негатива.

У нас достаточно городов, где можно провести матч. Плюс возможна популяризация футбола в целом.

О бойкотах финального матча я вообще не слышал. Все проблемы идут от того, что решение принимается по факту, а не заранее. Ни у кого не возникнет вопросов, если место будет определено заранее. Претензии обоснованны: преимущество домашнего поля очевидно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы РФ.

«Спартак» намекнул на бойкот, РФС этого не боится, «Руки Вверх!» извинились. Суперкубок в Питере – скандалище