Петржела о Суперкубке: «Руководство РФС взбесило поведение Заремы, поэтому они назначили матч в Петербурге. Ей стоит замолчать и заняться развитием клуба»

высказался о решении РФС провести матч за в Санкт-Петербурге.

«Зенит» и «Спартак» сыграют 9 июля.

«Думаю, руководство взбесило поведение Заремы, поэтому они назначили финал в Петербурге. Я понимаю причины негодования «Спартака», они имеют на это право. Но шантаж недопустим.

Зарема слишком неуважительно высказывается в адрес «Зенита» и города Санкт-Петербург. Ей стоит замолчать и заняться развитием клуба. Пока между «Зенитом» и пропасть», – сказал бывший тренер .

Зарема Салихова: «Пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед. У нас наивных нет»