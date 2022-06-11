Петржела о Суперкубке: «Руководство РФС взбесило поведение Заремы, поэтому они назначили матч в Петербурге. Ей стоит замолчать и заняться развитием клуба»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС Властимил Петржела Олимп Суперкубок России Зарема Салихова Футбол

Властимил Петржела высказался о решении РФС провести матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге. 

«Зенит» и «Спартак» сыграют 9 июля. 

«Думаю, руководство РФС взбесило поведение Заремы, поэтому они назначили финал в Петербурге. Я понимаю причины негодования «Спартака», они имеют на это право. Но шантаж недопустим.

Зарема слишком неуважительно высказывается в адрес «Зенита» и города Санкт-Петербург. Ей стоит замолчать и заняться развитием клуба. Пока между «Зенитом» и «Спартаком» пропасть», – сказал бывший тренер «Зенита»

Зарема Салихова: «Пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед. У нас наивных нет»

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