Петржела о Суперкубке: «Руководство РФС взбесило поведение Заремы, поэтому они назначили матч в Петербурге. Ей стоит замолчать и заняться развитием клуба»

Властимил Петржела высказался о решении РФС провести матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге.
«Зенит» и «Спартак» сыграют 9 июля.
«Думаю, руководство РФС взбесило поведение Заремы, поэтому они назначили финал в Петербурге. Я понимаю причины негодования «Спартака», они имеют на это право. Но шантаж недопустим.
Зарема слишком неуважительно высказывается в адрес «Зенита» и города Санкт-Петербург. Ей стоит замолчать и заняться развитием клуба. Пока между «Зенитом» и «Спартаком» пропасть», – сказал бывший тренер «Зенита».
Зарема Салихова: «Пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед. У нас наивных нет»