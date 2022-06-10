Роман Людучин: «Обожаю Разина! Я к нему как к тренеру с огромным респектом! Он один из топчиков»

Роман Людучин заявил, что обожает тренера Андрея Разина.

– Андрея Разина вы через телеграм-канал вызвали на кулачный бой.

– Андрей Владимирович – яркая личность! И я зашел ярко!

– Куда уж ярче.

– Не помню, как родилась идея, но Андрей Владимирович изначально был в моем «шорт-листе». Сегодня вам честно могу сказать – Разина я обожаю!

– Вот это новости...

– Да спросите у него, я всегда так говорил. Может, шутя. А что он мне про живот ответил, помните?

– Когда Людучин избавится от живота – тогда и будет разговор про бой.

– Вот! Легкая медийная перестрелка. Мне кажется, Разин все это с улыбкой воспринял.

– Тренер-то он хороший?

– Из тех, с кем я работал, – один из топчиков! Мне подходит его мышление. Я бил не по тренеру, а по человеку!

К тренеру Разину у меня вопросов нет. Да, было какое-то недопонимание. Видел – я ему интересен. Меня как игрока уважает, ценит. Но что-то Разину мешает относиться ко мне как к остальным хоккеистам, которым он доверяет. Будто я достоин исключительно тумаков!

– Если бы сейчас в эту комнату вошел Разин, что бы вы ему сказали?

– Протянул бы руку, поздоровался: «Привет, Андрей Владимирович!»

– Это понятно. А дальше?

– Да ничего. Никакого негатива к Разину я не испытываю.

– Мы цитату вашу выписали: «Разин – один из моих лучших тренеров. Я кайфовал при нем в «Югре».

– Так и было! Действительно кайфовал! Но если уж Разин начинал браниться – тут перебарщивал. Вот надо ему давить психологически. Я даже стал привыкать к этому: если собрание – без моей фамилии не обойдется. Кому-то объясняет, потом поворачивается ко мне: «Ты понял?» Такой он... Лис. Ходил, выискивал эту ворону с сыром...

– Нежно как формулируете.

– Не думаю, что Разин сердится на меня. Пусть знает, что я к нему как к тренеру с огромным респектом! А если, как уверяет, меняется по-человечески, это вообще круто, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ.

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