Роман Людучин: «НХЛ сделает все, чтобы увидеть падение рекорда Гретцки, сделать из этого шоу. Будет круто, когда Овечкин забьет 895-й гол»

Роман Людучин считает, что не догонит Горди Хоу в этом сезоне.

В матче с «Нью-Джерси» (4:3) капитан забил 772-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894) и (801).

«В этом сезоне Овечкин Хоу не догонит, но в следующем точно выйдет на второе место. Саша – настоящий монстр, что в психологическом плане, что в физическом. Он из года в год демонстрирует высочайший уровень, реально Александр Великий. У него есть мотивация стать лучшим в истории НХЛ.

Возможно, со мной кто-то не согласится, но раньше забивать голы было проще. Сейчас же хоккей стал более быстрым и сложным. Гретцки никто не трогал на льду, что позволяло ему набирать огромное количество очков. Он, кстати, был моим любимым хоккеистом в детстве.

Сегодня за лидерами ведут охоту, но ты попробуй врежь Овечкину – получишь ответку и улетишь. Казалось, все его изучили, знают прекрасно, но Саша в очередной раз забрасывает шайбы. Это совокупность всего – природный дар, тренировки, работа тренеров и родителей, характер и стечение обстоятельств.

Сколько осталось голов до Гретцки? Это где-то три полноценных сезона. Если здоровье не будет подводить, то по силам. Мне кажется, в НХЛ сделают все, чтобы увидеть падение рекорда великого канадца, сделать из этого шоу. Это будет круто, когда Овечкин забросит 895-ю шайбу. Лишь бы политическая ситуация не вмешалась, из-за которой русских хоккеистов выгонят из НХЛ.

А ведь можно вспомнить пандемию, локаут – это потерянное время, десятки несыгранных матчей и ненабранных очков. В любом случае Саша великий, даже если не удастся побить рекорд», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ.

Овечкин догнал Хоу – по количеству победных голов в НХЛ. А болельщики забросали лед резиновыми яблоками (но в честь Бэкстрема)