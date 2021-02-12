Роман Людучин: «Разин вымогал взятки за попадание в состав у Ибрагимова. Из-за его угроз Ринат покинул «Югру»

Теги Северсталь Автомобилист происшествия Ринат Ибрагимов Роман Людучин КХЛ Югра Андрей Разин деньги Хоккей

Бывший нападающий клубов КХЛ Роман Людучин сообщил, что главный тренер «Северстали» Андрей Разин вымогал деньги у защитника Рината Ибрагимова.

Хоккеист ранее играл под руководством специалиста в «Югре». 

«После недавней серии постов про тренера Андрея Разина мне до сих пор пишут и звонят хоккеисты, у которых возникали проблемы с этим «специалистом» в «Автомобилисте», «Югре», «Северстали» и других клубах.

Не хотелось снова касаться данной темы, но не могу не осветить вопиющую историю защитника Рината Ибрагимова, у которого Разин вымогал взятки за попадание в состав.

Ринат, как и я, играл у Разина в «Югре». По ходу сезона хоккеист перешел к нам из ХК «Сочи» и получал по условиям соглашения 30 миллионов рублей за сезон. После появления в команде тренера Разина тот вызвал к себе Ибрагимова и сказал: «Слышал, что у тебя большой контракт. Если хочешь играть – делись». Ибрагимов ответил: «А тебе не жирно будет?»

После этого я сам не раз был свидетелем тому, как Разин выгонял хоккеиста с тренировок, предъявлял ему необоснованные претензии и заявлял: «Или ты сдохнешь, или уволишься отсюда». Из-за вымогательства и угроз Разина Ибрагимов в феврале вынужден был покинуть Ханты-Мансийск и уехать из КХЛ в Словакию.

Это уже не просто заявления человека, не сошедшегося с Разиным характером, а серьезное обвинение в уголовном преступлении. Я со своей стороны готов оказать Ринату Ибрагимову любую поддержку, выступить свидетелем и помочь написать заявление в прокуратуру, чтоб навсегда очистить российский хоккей от вымогателя Андрея Разина», – написал Людучин.

Напомним, ранее Людучин вызвал Разина на бой по правилам ММА.

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