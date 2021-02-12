Роман Людучин: «Разин вымогал взятки за попадание в состав у Ибрагимова. Из-за его угроз Ринат покинул «Югру»

Бывший нападающий клубов КХЛ Роман Людучин сообщил, что главный тренер «Северстали» Андрей Разин вымогал деньги у защитника Рината Ибрагимова.

Хоккеист ранее играл под руководством специалиста в «Югре».

«После недавней серии постов про тренера Андрея Разина мне до сих пор пишут и звонят хоккеисты, у которых возникали проблемы с этим «специалистом» в «Автомобилисте», «Югре», «Северстали» и других клубах.

Не хотелось снова касаться данной темы, но не могу не осветить вопиющую историю защитника Рината Ибрагимова, у которого Разин вымогал взятки за попадание в состав.

Ринат, как и я, играл у Разина в «Югре». По ходу сезона хоккеист перешел к нам из ХК «Сочи» и получал по условиям соглашения 30 миллионов рублей за сезон. После появления в команде тренера Разина тот вызвал к себе Ибрагимова и сказал: «Слышал, что у тебя большой контракт. Если хочешь играть – делись». Ибрагимов ответил: «А тебе не жирно будет?»

После этого я сам не раз был свидетелем тому, как Разин выгонял хоккеиста с тренировок, предъявлял ему необоснованные претензии и заявлял: «Или ты сдохнешь, или уволишься отсюда». Из-за вымогательства и угроз Разина Ибрагимов в феврале вынужден был покинуть Ханты-Мансийск и уехать из КХЛ в Словакию.

Это уже не просто заявления человека, не сошедшегося с Разиным характером, а серьезное обвинение в уголовном преступлении. Я со своей стороны готов оказать Ринату Ибрагимову любую поддержку, выступить свидетелем и помочь написать заявление в прокуратуру, чтоб навсегда очистить российский хоккей от вымогателя Андрея Разина», – написал Людучин.

Напомним, ранее Людучин вызвал Разина на бой по правилам ММА.

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