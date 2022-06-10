Роман Людучин: «Мечтаю вернуться в хоккей, мне он снится. Нет ничего невозможного. Не говорил, что завершил карьеру»

сообщил, что хотел бы возобновить игровую карьеру.

– Сейчас есть мыслишки по поводу возвращения.

– Куда?

– В хоккей! Мне он снится! Я мечтаю вернуться! Нет ничего невозможного, пока ты дышишь, пока сердце бьется и кровь играет. Ну и почему бы не попробовать? Я же никогда не говорил, что завершил карьеру.

– Здоровья-то хватит?

– Да отлично себя чувствую. Не скажу, что в порядке и завтра готов на лед. Все-таки нормальной нагрузки не было давно. Но мышцы помнят!

– Вон, кровоподтеки у вас на руках. Это так сосуды от штанги лопаются?

– Это я на массаж сходил к девочке, бывшей дзюдоистке. Прокрутила меня, будто скалкой! Я орал как звери в Animal Planet!

– С весом у вас вроде порядок.

– Когда играл, весил 95. Сегодня – 91. Мне бы две недельки покататься на льду, чуточку изменить питание – и все. Я не собираюсь обманывать ни хоккей, ни человека, который возьмет меня в команду. Мне это неинтересно! Просто хочу проверить: возможно возвращение или нет?

– Готовы ехать в ВХЛ?

– , Европа – да куда угодно! Вот вчера приснилось: мы в меньшинстве, стою на вбрасывании с левой стороны. В центре Илюха Ковальчук. Атакуем, я забиваю победный гол, обнимаемся... Такие эмоции!

Просыпаюсь и думаю: как же это круто! Как же хочется наяву! Вы посмотрите на в ЦСКА. Красавец, один из лучших! – сказал бывший нападающий клубов .