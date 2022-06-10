Людучин об игромании: «Есть грешки – азартный я человек! Покер, блэкджек, автоматы... Умирал за 1,5 миллиона в месяц – и спустил их за одну ночь!»

рассказал о потере миллионов из-за одержимости азартными играми.

– У меня финансовая история настолько пестрая – вы даже не представляете. Но это для книги. Пока все карты не раскрою. Будет что почитать!

– Все раскрывать не надо. Хотя бы чуть-чуть.

– Есть у меня грешки – азартный я человек! Покер, блэкджек, автоматы... Немногие люди могут с этого соскочить сами!

– Вам-то удалось?

– Ладно, раскололи меня! Разожгли! До какого-то момента не понимал, что это превратилось в проблему. Думал: вот алкоголизм, наркомания действительно проблемы! А что такое игра? Да захочу – завтра перестану! Не буду играть – и все.

Но это коварная штука! Только поверил в свои силы – возвращается. Как-то месяца два не играл. Потом думаю: «Разочек. Проиграю пять тысяч. Ну, десять». Незаметно ушло 20. А дальше миллион, два, три! Сидишь такой: да-а... Хватит. Человек с другой слабостью, алкоголизмом, мне сказал: «Пока ты не осознаешь, что игромания – болезнь, не сползешь».

– Как же вы соскочили?

– Да никак! Деньги-то однажды заканчиваются. Приходится занимать. Поверьте, вот здесь начинается жизнь, полная драм.

– В какой-то момент вы обнулились?

– Конечно! Да не просто обнулился! Были чертовски сложные ситуации.

– Помните самый лютый проигрыш?

– У меня ощущение, что разом я много не проигрывал. Чуть-чуть здесь – чуть-чуть там. Вдруг оказывается, что просадил в пятьдесят раз больше, чем мог позволить. Кричишь себе: а-а, стоп! Проходит время – и история повторяется. Я заметил: все мои проигрыши случались, когда не хватало горячих эмоций. К примеру, травмировался, просто смотреть хоккей скучно – а не поставить ли мне на счет? И ты опять в ловушке! Но какие же ощущения, когда выигрываешь!

– Это самое страшное. Дьявольщина.

– В том-то и дело. Финал всегда один. К тому же теперь все проще и коварнее. Раньше надо было куда-то идти, искать казино, автоматы. Сидеть в прокуренном зале, кашлять, плеваться от этого дыма. Сейчас можно остаться с голой жопой, сидя дома с телефоном в руке. Бывало и больше миллиона уходило.

– После такого проигрыша все выжжено в душе?

– Выжжено! А еще у тебя послезавтра матч – и висит вот это. Выходишь на лед пустой. Ты в «минусе», позавчера были «баллоны» у Крикунова или Разина. Умирал за полтора миллиона в месяц – и спустил их за одну ночь! Да, интересная у меня жизнь... – рассказал бывший форвард клубов .