Пастрняк и «Бостон» обсудят продление контракта в июле

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Давид Пастрняк в июле обсудит свое будущее с «Бостоном».

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на агента игрока.

Ранее появилась информация о том, что «Бостон» может рассмотреть обмен Пастрняка.

«Связался с агентом Джей Пи Бэрри, который сегодня разговаривал с Пастрняком и генеральным менеджером Доном Суини.

План состоит в том, чтобы все собрались в начале июля, чтобы обсудить продление контракта.

Бэрри говорит, что делать выводы преждевременно», – написал Фридман.

Соглашение 26-летнего Пастрняка с кэпхитом 6,66 миллиона долларов рассчитано еще на один сезон.

Пастрняк набрал 77 (40+37) очков в 72 матчах прошедшего регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в его активе 6 (3+3) очков в 7 играх.

«Бостон» может рассмотреть обмен Пастрняка из-за возможной перестройки. У форварда остался год контракта

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