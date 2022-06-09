Пастрняк и «Бостон» обсудят продление контракта в июле

Давид Пастрняк в июле обсудит свое будущее с «Бостоном».
Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на агента игрока.
Ранее появилась информация о том, что «Бостон» может рассмотреть обмен Пастрняка.
«Связался с агентом Джей Пи Бэрри, который сегодня разговаривал с Пастрняком и генеральным менеджером Доном Суини.
План состоит в том, чтобы все собрались в начале июля, чтобы обсудить продление контракта.
Бэрри говорит, что делать выводы преждевременно», – написал Фридман.
Соглашение 26-летнего Пастрняка с кэпхитом 6,66 миллиона долларов рассчитано еще на один сезон.
Пастрняк набрал 77 (40+37) очков в 72 матчах прошедшего регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в его активе 6 (3+3) очков в 7 играх.
«Бостон» может рассмотреть обмен Пастрняка из-за возможной перестройки. У форварда остался год контракта