«Бостон» может рассмотреть обмен Пастрняка из-за возможной перестройки. У форварда остался год контракта

Нападающий может быть обменян из .

Автор The Athletic Флуто Шинзава считает, что увольнение Брюса Кэссиди с поста главного тренера команды, а также приближающаяся перестройка состава может повлиять на то, что чешский форвард не будет подписывать новый контракт с «Брюинс».

Соглашение 26-летнего Пастрняка с кэпхитом 6,66 миллиона долларов рассчитано еще на один сезон.

Считается, что генеральный менеджер клуба может начать перестройку с обмена одного из ведущих форвардов «Бостона».

Пастрняк набрал 77 (40+37) очков в 72 матчах прошедшего регулярного чемпионата . В плей-офф в его активе 6 (3+3) очков в 7 играх.

Всего в лиге нападающий провел 510 матчей и записал на свой счет 504 (240+264) баллов за результативность.