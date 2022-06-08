«Бостон» может рассмотреть обмен Пастрняка из-за возможной перестройки. У форварда остался год контракта

Теги возможные переходы Бостон НХЛ Дон Суини Давид Пастрняк Хоккей

Нападающий Давид Пастрняк может быть обменян из «Бостона».

Автор The Athletic Флуто Шинзава считает, что увольнение Брюса Кэссиди с поста главного тренера команды, а также приближающаяся перестройка состава может повлиять на то, что чешский форвард не будет подписывать новый контракт с «Брюинс».

Соглашение 26-летнего Пастрняка с кэпхитом 6,66 миллиона долларов рассчитано еще на один сезон.

Считается, что генеральный менеджер клуба Дон Суини может начать перестройку с обмена одного из ведущих форвардов «Бостона».

Пастрняк набрал 77 (40+37) очков в 72 матчах прошедшего регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в его активе 6 (3+3) очков в 7 играх.

Всего в лиге нападающий провел 510 матчей и записал на свой счет 504 (240+264) баллов за результативность.

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