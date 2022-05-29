Гертл о 3 передачах в игре с США: «Пастрняк – один из лучших снайперов в НХЛ. Я просто пытался найти его пасом, он сделал все остальное»

высказался после победы над США (8:4) в матче за 3-е место ЧМ по хоккею 2022.

Нападающий сборной Чехии отметился тремя передачами, играя в звене с , который сделал хет-трик.

«Мы немного поменяли сочетания. Мы с Пастой пару раз играли вместе летом, так что нашли химию и забили несколько голов.

Я знаю, что он один из лучших снайперов в , поэтому я просто пытался найти его пасом, а он сделал все остальное.

Это сработало, и я просто счастлив, что мы выиграли», – сказал Гертл.