Пастрняк после 8:4 с США: «Бронза на вес золота. Я ужасно играл первые два периода, был недоволен собой»

высказался после победы над США (8:4) в матче за 3-е место ЧМ по хоккею 2022.

Нападающий сборной Чехии и сделал хет-трик в третьем периоде.

«Первая медаль за 10 лет? Это было нам известно. Мы знали, что очень хотим выиграть медаль, бронза на вес золота.

Я ужасно играл первые два периода. Я был недоволен собой, но это хоккей. Иногда достаточно одной смены, и все меняется.

Я рад, что мы добились успеха для чешского хоккея и болельщиков», – сказал Пастрняк.

Гертл о 3 передачах в игре с США: «Пастрняк – один из лучших снайперов в НХЛ. Я просто пытался найти его пасом, он сделал все остальное»

Чехия выиграла медаль на ЧМ по хоккею впервые с 2012 года