Пастрняк после 8:4 с США: «Бронза на вес золота. Я ужасно играл первые два периода, был недоволен собой»

Теги Бостон Сборная США по хоккею Сборная Чехии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Давид Пастрняк Хоккей

Давид Пастрняк высказался после победы над США (8:4) в матче за 3-е место ЧМ по хоккею 2022.

Нападающий сборной Чехии и «Бостона» сделал хет-трик в третьем периоде.

«Первая медаль за 10 лет? Это было нам известно. Мы знали, что очень хотим выиграть медаль, бронза на вес золота.

Я ужасно играл первые два периода. Я был недоволен собой, но это хоккей. Иногда достаточно одной смены, и все меняется.

Я рад, что мы добились успеха для чешского хоккея и болельщиков», – сказал Пастрняк.

Гертл о 3 передачах в игре с США: «Пастрняк – один из лучших снайперов в НХЛ. Я просто пытался найти его пасом, он сделал все остальное»

Чехия выиграла медаль на ЧМ по хоккею впервые с 2012 года

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