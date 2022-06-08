Мэр Калгари пришла на заседание с раскрашенным лицом и в цветах «Ойлерс», проиграв пари главе Эдмонтона

Джоти Гондек, мэр Калгари, в цветах «Эдмонтона» посетила заседание городского совета.

Данная акция стала результатом проигранного спора. Ранее градоначальница заключила пари на результат серии между «Флэймс» и «Ойлерс» с мэром Эдмонтона Амарджитом Сохи.

Гондек надела джерси «Эдмонтона», а также раскрасила в цвета команды свое лицо.

И Гондек, и Сохи сделали пожертвования в размере 500 долларов Kids with Cancer – благотворительной организации по борьбе с раком у детей.

«Ойлерс» выиграли серию с со счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции НХЛ, где потерпели четыре подряд поражения от «Колорадо».