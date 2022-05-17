Мэры Калгари и Эдмонтона заключили пари на результат серии между «Флэймс» и «Ойлерс».

Команды сыграют в серии Кубка Стэнли.

Мэр Калгари Джоти Гондек сообщила, что члены совета проигравшего города наденут джерси команды-победителя на первом заседании после окончания серии.

«Мы также договорились, что проигравший мэр раскрасит свое лицо в цвета команды-соперника на первом заседании после окончания серии», – сказала Гондек.

Кроме того, члены проигравшего городского совета сделают пожертвования организациям, которые помогают детям, больным раком.

«Эдмонтон – хоккейный город и всегда им был. Я с удовольствием направлю мэру Гондек свои наилучшие пожелания, когда «Ойлерс» обыграют «Флэймс» и выйдут выйдут в следующую стадию плей-офф», – сказал мэр Эдмонтона Амарджит Сохи.