Тренер «Калгари» на вопрос о том, выиграла ли серию лучшая команда: «Лучший игрок выиграл ее для «Эдмонтона»

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Тренер «Калгари» назвал Коннора Макдэвида главной причиной победы «Эдмонтона» в серии. 

«Ойлерс» выбили «Флэймс» (4-3) из розыгрыша Кубка Стэнли во втором раунде. 

«Выиграла ли серию лучшая команда? Лучший игрок выиграл для них серию. 

Как я уже сказал, они забивали важные голы и увеличивали преимущество в серии. Чем дальше, тем больше у них становилось шансов. Все просто», – сказал Дэррил Саттер после игры. 

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