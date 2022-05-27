Тренер «Калгари» на вопрос о том, выиграла ли серию лучшая команда: «Лучший игрок выиграл ее для «Эдмонтона»

Тренер «Калгари» назвал главной причиной победы «Эдмонтона» в серии.

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«Выиграла ли серию лучшая команда? Лучший игрок выиграл для них серию.

Как я уже сказал, они забивали важные голы и увеличивали преимущество в серии. Чем дальше, тем больше у них становилось шансов. Все просто», – сказал после игры.

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