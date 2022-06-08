Хафизуллин о возвращении в «Ак Барс»: «В «Салавате» предложили существенно больше. Я сразу сказал, что Казань в приоритете»

рассказал подробности своего возвращения в «Ак Барс».

– Как у вас появился вариант с «Ак Барсом»?

– В первый раз – летом прошлого года, когда меня обменяли из СКА. Я знаю, что на меня претендовали «Ак Барс» и . Я, конечно, хотел перейти в Казань, но ситуация зависела не от меня. Насколько я знаю, СКА за меня потребовал от определенных игроков. Позже мне сказали, что осталась одна дорога – в «Салават Юлаев».

У меня же было огромное желание вернуться в «Ак Барс». Я даже у руководства «Салавата» попросил 10 дней, чтобы подумать. Надеялся, что Казань за это время найдет какие-то способы или варианты моего обмена. Но когда срок подошел к концу, я сказал [генменеджеру] Марату Валиуллину, что пообещал дать ответ «Салавату» и больше не могу тянуть время. Сейчас я ни о чем не жалею. Мне все очень понравилось в Уфе.

– Прошлым летом была договоренность, что после сезона в «Салавате» вы перейдете в «Ак Барс»?

– Договорились, что вернемся к разговору через год. Никто так далеко не заглядывал.

– Когда снова вернулись к переговорам?

– Когда мы вылетели из плей-офф, Марат Валиуллин мне сразу позвонил. Потом мы встретились и обо всем договорились. Буквально за день-два решили все вопросы, и я перешел в «Ак Барс». Мне сказали, что я был первым новичком команды в межсезонье.

– «Салават» ведь готов был сохранить вас...

– Я рассматривал только два варианта: Уфа и Казань. Ни о каких других вариантах даже не думал. «Салават» мне сделал хорошее предложение, но я им сразу сказал, что приоритет для меня – «Ак Барс».

– В Уфе предложение было выгоднее по деньгам?

– Да, мне предложили существенно больше, – заявил защитник.

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