«Ак Барс» подписал Хафизуллина на 80 млн рублей. 30 млн в год в первый сезон, 50 млн – во второй

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Стали известны детали контракта Динара Хафизуллина с «Ак Барсом».

33-летний хоккеист подписал двухлетнее соглашение с казанским клубом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока в сезоне-2022/23 составит 30 миллионов рублей в год. В сезоне-2023/24 игрок получит 50 миллионов рублей.

В минувшем сезоне Хафизуллин играл за «Салават Юлаев».

Он набрал 7 (2+5) очков в 34 играх регулярного чемпионата при показателе полезности «+4». В 11 матчах плей-офф добавил 5 (1+4) очков при показателе полезности «минус 4». 

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