Хафизуллин может перейти в «Ак Барс». «Салават Юлаев» хочет сохранить защитника («Бизнес Online»)

может перейти в , «Салават» хочет сохранить защитника.

Как пишет «Бизнес Online», казанский клуб уже договорился с 33-летним игроком, но уфимский клуб намерен его сохранить.

Хафизуллин – воспитанник «Ак Барса», но за основную команду до этого провел только 4 матча в 2 сезонах (2006/07 и 2010/11).

В он перешел перед началом текущего сезона из СКА. Тогда же сообщалось об интересе к нему казанского клуба.

В минувшем регулярном чемпионате Хафизуллин набрал 7 (2+5) очков в 34 играх при показателе полезности «+4». В 11 матчах плей-офф добавил 5 (1+4) очков при показателе полезности «минус 4».