Хафизуллин о переходе в «Ак Барс»: «Рад вернуться в родной город и клуб. Эмоции самые положительные, это мой дом»

рад возвращению в «Ак Барс».

Сегодня казанский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним защитником.

Хафизуллин является воспитанником , но за основную команду до этого провел только 4 матча в 2 сезонах (2006/07 и 2010/11).

«Рад вернуться в родной город и клуб. Всегда приезжал в Казань в межсезонье, старался бывать здесь как можно чаще, поэтому эмоции от возвращения в «Ак Барс» самые положительные.

Это мой дом, здесь живут мои родители, здесь родились мои дети. Перед «Ак Барсом» всегда стоят высокие цели, команда борется за лидирующие позиции. Надеюсь, мы сможем выполнить поставленные задачи, завоевать Кубок Гагарина и порадовать весь Татарстан», – сказал Хафизуллин.