Роман Ротенберг: «Хоккей – жесткая и контактная игра, фигурное катание – искусство. Их роднит титанический труд спортсмена»

рассказал о любви своей семьи к фигурному катанию.

«Еще одна страсть в нашей семье и снова – лед. Два таких разных вида спорта: один [хоккей] – жесткая и контактная игра, другой [фигурное катание] – искусство. Их роднит то, что за каждым стоит огромный, титанический труд спортсмена.

Я искренне восхищаюсь красотой и легкостью, с которой фигуристы исполняют свои номера, но знаю, сколько сил и труда стоит воспитать эту «легкость».

Мы всей семьей всегда болели за наших фигуристов, они стали примером и вдохновением для моей дочери, которая стала тоже заниматься фигурным катанием.

Я считаю, что спорт по-настоящему формирует характер. Моя дочь Арина тренируется каждый день.

Ариша, только вперед! Я горжусь тобой!» – написал главный тренер .