Роман Ротенберг: «По накалу борьбы противостояние «Зенита» и ЦСКА можно сравнить с серией СКА в полуфинале плей-офф КХЛ»

поделился впечатлениями от финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Зенит» в решающем седьмом матче финальной серии обыграл (81:75, 4-3) и выиграл Единую лигу ВТБ впервые в истории.

«Очень крутой баскетбол. Самого высокого уровня, наблюдать за этой серией было одно удовольствие.

Можно ли сравнить этот финал с финалом прошедшего сезона? Сложно, все-таки это разные виды спорта. Но по накалу борьбы противостояние «Зенита» и ЦСКА можно сравнить с серией СКА – ЦСКА в прошедшем плей-офф», – сказал главный тренер СКА.