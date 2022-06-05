Роман Ротенберг: «По накалу борьбы противостояние «Зенита» и ЦСКА можно сравнить с серией СКА в полуфинале плей-офф КХЛ»

Роман Ротенберг поделился впечатлениями от финальной серии Единой лиги ВТБ.
«Зенит» в решающем седьмом матче финальной серии обыграл ЦСКА (81:75, 4-3) и выиграл Единую лигу ВТБ впервые в истории.
«Очень крутой баскетбол. Самого высокого уровня, наблюдать за этой серией было одно удовольствие.
Можно ли сравнить этот финал с финалом КХЛ прошедшего сезона? Сложно, все-таки это разные виды спорта. Но по накалу борьбы противостояние «Зенита» и ЦСКА можно сравнить с серией СКА – ЦСКА в прошедшем плей-офф», – сказал главный тренер СКА.