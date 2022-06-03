Кожевников об Овечкине в списке главных разочарований плей-офф: «Это уже ведутся какие-то игры. Он показал свой самый высокий уровень!»

Александр Кожевников высказался об игре Александра Овечкина в плей-офф.
Ранее стало известно, что россиянин вошел в список главных разочарований Кубка Стэнли-2022 по версии The Athletic.
«Это уже ведутся какие-то игры. Ну какое Овечкин разочарование? Он свои шайбы забил, неплохо смотрелся в плей-офф, так что для меня никакого разочарования нет. Александр показал свой самый высокий уровень!
Конечно, надежды большие были в плей-офф, но в одиночку же не вытащишь игры. Стоит помнить, что хоккей – это командный вид спорта», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
В 6 играх плей-офф Овечкин набрал 6 (1+5) баллов.
Овечкин, Свечников и Барбашев вошли в список главных разочарований плей-офф-2022 по версии The Athletic