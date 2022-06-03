Кожевников об Овечкине в списке главных разочарований плей-офф: «Это уже ведутся какие-то игры. Он показал свой самый высокий уровень!»

высказался об игре в плей-офф.

Ранее стало известно, что россиянин вошел в список главных разочарований Кубка Стэнли-2022 по версии The Athletic.

«Это уже ведутся какие-то игры. Ну какое Овечкин разочарование? Он свои шайбы забил, неплохо смотрелся в плей-офф, так что для меня никакого разочарования нет. Александр показал свой самый высокий уровень!

Конечно, надежды большие были в плей-офф, но в одиночку же не вытащишь игры. Стоит помнить, что хоккей – это командный вид спорта», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

В 6 играх плей-офф Овечкин набрал 6 (1+5) баллов.

Овечкин, Свечников и Барбашев вошли в список главных разочарований плей-офф-2022 по версии The Athletic