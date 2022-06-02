Дмитрий Орлов: «Овечкин опередит Хоу в следующем сезоне, думаю. Надо по 50 голов забивать до рекорда Гретцки, мы всегда стараемся отдавать ему пас»

высказался о гонке за рекордом по голам в .

Российский капитан «Вашингтона» забросил на данный момент 780 шайб в лиге и занимает третье место в истории по голам. Второй – Горди Хоу (801), первый – Гретцки (894).

«Он стремится побить рекорд Гретцки, подписал пятилетний контракт с , чтобы добиться этого результата.

Главное, чтобы он оставался здоровым. Думаю, в следующем сезоне он Горди Хоу опередит, будет очередное достижение. Все будет зависеть от него.

До Гретцки два сезона минимум? Конечно, надо по 50 голов забивать. Дай бог, чтобы он продолжал.

Мы стараемся ему всегда отдавать пас не только из-за рекорда, но и потому, что он умеет забивать», – сказал защитник «Вашингтона».