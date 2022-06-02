Владимир Плющев: «Если Овечкин захочет вернуться в КХЛ, то сделает это. Но не думаю, что у него в Америке есть проблемы, из-за которых он хочет домой»

прокомментировал возможность возвращения в .

«Откуда я могу знать, вернется ли Овечкин в КХЛ? Если у Александра сложится какая-то ситуация, при которой он захочет вернуться, то он это сделает.

Но не думаю, что у него в Америке есть какие-то проблемы, из-за которых он хочет домой.

Сам Саша ничего не комментировал. У него есть действующий контракт.

В НХЛ наших хоккеистов особенно никто не гоняет, потому что все они занимают позиции, которые для клубов важны. Плюс прошла информация, что от драфта российских игроков не отказывается.

В Америке у Александра тоже есть свои болельщики. Плюс он связан контрактными обязательствами», – сказал заслуженный тренер России.