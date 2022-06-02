Максим Сушинский: «Не уверен, что Овечкин вернется в Россию в этом году. Какой ему смысл ехать в КХЛ?»

Максим Сушинский оценил вероятность перехода Александра Овечкина в КХЛ.
«Не уверен, что в этом году Овечкин вернется в Россию. Он по 50 шайб забивает за океаном, еще есть к чему стремиться. Какой смысл ему сейчас ехать в КХЛ?
Хоть его ждут в России, но в Америке у него тоже есть болельщики, которые хотят видеть Сашу.
Он большую часть своей карьеры все-таки играл в «Вашингтоне» и является легендой этой команды.
Понимаю, что динамовским фанатам хочется на него посмотреть, но он может еще поиграть там и бить рекорды», – сказал бывший нападающий сборной России.