Вайсфельд об «Ак Барсе»: «Характер Радулова вряд ли станет большой проблемой. Он уже остепенился и все прекрасно понимает»

высказался о переходе в из .

«Людям свойственно взрослеть. Радулову уже 36 лет, он уже остепенился и все прекрасно понимает – что играть осталось не так много, что он зарабатывает хорошие деньги, что должен эти деньги отработать. Это молодым свойственно куролесить, а в 36 лет уже вряд ли.

Если человек доиграл до такого возраста, и при этом получает такой контракт, то, думаю, в плане отношения у него все в порядке. Поэтому вряд ли характер Александра станет большой проблемой. Главный вопрос в другом, чтобы он функционально был в хорошем состоянии, чтобы травмы не мешали», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .