Быков о Радулове: «Добро пожаловать на родину, монстр! Александру есть что передать молодежи, для раздевалки это очень хорошее подспорье»

заявил, что рад возвращению в КХЛ.

Нападающий будет выступать за в следующем сезоне.

«Я очень рад возвращению Александра в КХЛ. Он известный хоккеист, мастер, лидер по натуре.

Такой переход не только привлекает внимание болельщиков, но также может стать примером для молодежи команды, в которую он пришел. У Александра есть все качества для того, чтобы стать таким человеком.

У него грандиозный опыт в , где он выигрывал кубки, опыт игры в , где он добивался больших результатов и был уважаемым игроком в разных командах. Ему есть что передать молодежи, и для раздевалки это очень хорошее подспорье.

В русских традициях иметь таких игроков, как дядьки, которые окружают вниманием и помогают раскрыться молодым талантам, передают им традиции.

На эту роль Александр очень хорошо подходит. Добро пожаловать на родину, монстр!» – заявил бывший главный тренер сборной России.