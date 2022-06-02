Быков о Радулове: «Добро пожаловать на родину, монстр! Александру есть что передать молодежи, для раздевалки это очень хорошее подспорье»

Вячеслав Быков заявил, что рад возвращению Александра Радулова в КХЛ.
Нападающий будет выступать за «Ак Барс» в следующем сезоне.
«Я очень рад возвращению Александра в КХЛ. Он известный хоккеист, мастер, лидер по натуре.
Такой переход не только привлекает внимание болельщиков, но также может стать примером для молодежи команды, в которую он пришел. У Александра есть все качества для того, чтобы стать таким человеком.
У него грандиозный опыт в КХЛ, где он выигрывал кубки, опыт игры в НХЛ, где он добивался больших результатов и был уважаемым игроком в разных командах. Ему есть что передать молодежи, и для раздевалки это очень хорошее подспорье.
В русских традициях иметь таких игроков, как дядьки, которые окружают вниманием и помогают раскрыться молодым талантам, передают им традиции.
На эту роль Александр очень хорошо подходит. Добро пожаловать на родину, монстр!» – заявил бывший главный тренер сборной России.