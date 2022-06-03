Полиция Москвы завершила расследование дела в отношении банка, похитившего у Радулова 1,5 млрд рублей

Полиция завершила расследование дела банка, похитившего у Радулова 1,5 млрд рублей.

Московская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Транснационального банка, одной из жертв которых стал хоккеист , недавно подписавший контракт с .

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве УВД по Северному округу Москвы возбудило в октябре 2018 года. Общий ущерб по делу составил порядка 1,7 миллиарда рублей.

Из них 1,5 млрд приходилось на долю Радулова. У других вкладчиков, по версии следствия, было похищено в общей сложности лишь 213 млн.

Семья хоккеиста дружила с Сергеем Кононовым, который в 2000-е годы стал председателем совета директоров банка.

С 2008 года зарплата игрока поступала на счет Радулова в этом финансовом учреждении. Это продолжалось около 8 лет. При этом в апреле 2015 года у Транснационального банка была отозвана лицензия.

На данный момент из требуемых кредиторами почти 17 млрд рублей (размер суммарного портфеля вкладов банка) агентство по страхованию вкладов смогло выплатить вкладчикам только около 6 млрд.

Как пишет «Коммерсант», большую часть денег, вероятно, вернули и Радулову. В иске, поданном в марте, он требует взыскать с Кононова только 254 млн рублей.