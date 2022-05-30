Гафуров об обмене Чеховича: «Контракт, что ему дали в «Локомотиве», мы спокойно могли повторить. Но он хотел продолжить карьеру в другом клубе»

Максим Гафуров высказался касательно обмена в «Локомотив».

«Чехович – значимая кандидатура для «Торпедо», для нас это было очень тяжелое решение. Но нужно учитывать мнение игрока – он хотел продолжить карьеру либо за границей, либо в другом клубе КХЛ. С его финансовыми запросами проблем не было – тот контракт, что ему дали в «Локомотиве», мы спокойно могли повторить.

У нового тренерского штаба будет другая концепция и запросы относительно игры в атаке. Поэтому мы пришли к выводу, что стоит реализовать права на Чеховича, тем более на пике. Думаю, что в дальнейшем компенсации за ограниченно свободных агентов будут меньше.

Считаю, что помимо денежной компенсации мы получили четыре патрона, на каждого из которых есть планы. Не могу раскрыть пока все карты, но на каждого из этих игроков есть планы – как на потенциально наших хоккеистов, так и активы для дальнейших сделок», – сказал генеральный менеджер «Торпедо».

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