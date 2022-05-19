«Локомотив» сделал оффершит форварду «Торпедо» Чеховичу. 50 млн рублей – сумма компенсации

продолжит карьеру в .

Ярославский клуб направил оффершит в , поскольку 23-летний нападающий является ограниченно свободным агентом.

Сумма компенсации за форварда составит 50 миллионов рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Чехович набрал 22 (14+8) очка при полезности «минус 10» в 46 матчах регулярного чемпионата . В среднем он проводил на льду 17:52.

В общей сложности нападающий провел в лиге 89 игр и записал на свой счет 56 (31+25) баллов за результативность.