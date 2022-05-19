«Локомотив» сделал оффершит форварду «Торпедо» Чеховичу. 50 млн рублей – сумма компенсации

Иван Чехович продолжит карьеру в «Локомотиве».
Ярославский клуб направил оффершит в «Торпедо», поскольку 23-летний нападающий является ограниченно свободным агентом.
Сумма компенсации за форварда составит 50 миллионов рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».
В прошедшем сезоне Чехович набрал 22 (14+8) очка при полезности «минус 10» в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В среднем он проводил на льду 17:52.
В общей сложности нападающий провел в лиге 89 игр и записал на свой счет 56 (31+25) баллов за результативность.