Николай Коваленко о переходе в «Торпедо»: «В семье шутим, что спустя 35 лет трудовая династия вернулась в Нижний»

высказался о своем переходе из в «Торпедо».

– Стал ли для вас сюрпризом переход из Казани в Нижний Новогород?

– В прошедшем сезоне «Ак Барс» хорошо провел регулярный чемпионат, но не решил задачу в плей-офф. В Казани – один из самых амбициозных клубов , поэтому в такой ситуации во всех линиях пошли перемены. Все логично.

– Вариант с оказался для вас неожиданным?

– Мой папа [Андрей Коваленко] в 1987 году выпустился из хоккейного интерната в Нижнем Новгороде, свой первый профессиональный сезон провел в переходном турнире чемпионата СССР за «Торпедо», параллельно работал в городе на заводе. В семье шутим, что спустя 35 лет трудовая династия Коваленко вернулась в Нижний.

– Многие специалисты говорят, что «Торпедо» для вас – оптимальный вариант, будете играть в первых звеньях. Это так?

– В профессиональном хоккее все решается не на бумаге, а на льду. Кто больше всех работает и тренируется, тот и получает лучшее время.

Вообще любой крайний нападающий хотел бы играть, например, в звене с и Дмитрием Кагарлицким, но они остались в Казани. Теперь все мои мысли связаны с «Торпедо».

С Игорем Николаевичем Ларионовым знаком по работе в сборной России, это имя в хоккейном мире известно всем. Сделаю все возможное, чтобы быть полезным новой команде и новым партнерам, – сказал нападающий.