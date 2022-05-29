«Сарыарка» подписала трех игроков. Огиенко и Шабловский играли в КХЛ

«Сарыарка» подписала контракты с хоккеистами, имеющими опыт игры в КХЛ.

Речь идет о Егоре Огиенко и Захаре Шабловском.

26-летний защитник Огиенко провел одну игру за ЦСКА в сезоне-2014/15 и девять матчей за нижегородское «Торпедо» в розыгрыше-2018/19. Минувший сезон он провел в «Могилеве» (Экстралига, Беларусь).

21-летний нападающий Шабловский провел 31 матч за московский «Спартак» в 2019-2021 годах. Его последним клубом была латвийская «Лиепая».

Также «Сарыарка» подписала контракт с 20-летним защитником молодежки «Автомобилиста» Артемом Швайковским.

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