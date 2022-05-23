Чехович перешел в «Локомотив». «Торпедо» получило Дарьина и права на Яна, Фирстова и Летунова

Подтвержден переход Ивана Чеховича в .

Нападающий Иван Чехович принял квалификационное предложение «Торпедо», после чего его обменяли в «Локомотив» на денежную компенсацию.

21-летний форвард Александр Дарьин принял квалификационное предложение «Локомотива», после чего его и права на нападающих , и обменяли в на денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне Чехович набрал 22 (14+8) очка при полезности «минус 10» в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В среднем он проводил на льду 17:52. В общей сложности нападающий провел в лиге 89 игр и записал на свой счет 56 (31+25) баллов за результативность.

Дарьин сыграл 13 матчей за Локомотив в сезоне-2020/21 и набрал 4 (2+2) очка.