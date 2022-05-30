Агент Паремузов: «Уже 16 лет президент ФХР один и тот же. Других людей нет? Третьяк – великий вратарь, но как менеджер чего он добился?»

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Сергей Паремузов считает, что российский хоккей движется в тупик.

 – Наш хоккей движется в тупик?

– Безусловно. Уже 16 лет президент ФХР один и тот же. Других людей нет что ли? И все говорят: «Владислав Александрович, вы наше все!» Да, Третьяк – великий вратарь, но как спортивный менеджер чего он добился? Сборная при нем что-то выиграла, но это заслуга тренеров, игроков.

Я не являюсь каким-то адептом Вячеслава Фетисова, но он правильно сказал: «О каком развитии может идти речь?» Я в этом его полностью поддерживаю. Когда президентом КХЛ был Александр Медведев, все было по-другому, и время было другое. Сейчас нашим хоккеем, как у Стругацких, управляют «неизвестные отцы».

У меня не создается впечатление, что Алексей Морозов независимый человек, а президент КХЛ должен быть именно независимым. Я уверен, что если бы у Морозова было больше возможностей, то он изменил бы вектор развития КХЛ и создал бы конкурентную среду. Потому что я вижу в нем задатки хорошего менеджера.

Кто в НХЛ управляет Гэри Беттмэном? Конкурентная среда. А у нас ее нет. Считать, как Третьяк, критерием развития количество ледовых площадок, – это чушь. Да застрой мы хоть все хоккейными коробками, кто там будет тренировать? Пока не будет нормального института воспроизводства детских тренеров и пока им не будут выплачивать соответствующую зарплату, ничего в нашем хоккее не поменяется, – сказал агент.

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