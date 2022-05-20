Фетисов о переизбрании Третьяка: «У детей в Норильске нет будущего! Ни методик, ни подготовки, ни соревнований – нифига нет. Обидно за российский хоккей»

высказался о детском хоккее.

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал переизбрание на посту президента .

«Решения о продлении контракта с Жамновым и о принятии нового лимита на легионеров мне безразличны – все это не имеет ничего общего с переизбранием Третьяка.

Мне кажется, сегодня не очень хороший день, чтобы говорить о чем-то позитивном. Легионеры или еще что – это камуфляжная история.

Мамы, которые платят деньги в никуда… Никто даже не спросил: отчитайся, докажи, расскажи, что ты должен быть на десятый срок там кем-то. Странная для меня история.

С одной стороны, мне все равно есть чем заниматься. С другой, мне обидно за российский хоккей. Очень страшно за наш спорт, который не имеет никаких альтернатив, борьбы мнений, систем, методик – да и всего остального. Это XXI век, где нужно доказывать свое желание чем-то руководить. В очередной раз прошли безальтернативные выборы, что не очень хорошо.

Что говорят мамы, которых сегодня обирают за то, что дети занимаются хоккеем? Клубы, которые сегодня жалуются на уровень подготовки хоккеистов, играющих в ?

Сейчас нахожусь в Сибири, в Арктике. Здесь, в Норильске, мы провели мастер-класс. Дети – бесперспективные! У них ни методик нет, ни системы подготовки, ни системы соревнований – нифига нет. Даже отбора.

Нет будущего! Они никому не нужны. Если родители вовремя не увезут их отсюда, то шансов в хоккее никаких. Сибирь и Дальний Восток находятся в такой же ситуации. Потенциал – фантастический! Мы увидели много талантливых ребят.

Оказывается, у нас все хорошо, безальтернативно. Пришло время конкуренции, борьбы, а не кому-то какие-то подарки делать. Ну что мы?!» – сказал Фетисов.