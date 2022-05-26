Президент ИИХФ: «Отсутствие России не идет на пользу ЧМ по хоккею 2022»

Люк Тардиф считает, что отсутствие сборной России не идет на пользу ЧМ по хоккею 2022.

Президент ИИХФ ответил на вопрос, допускает ли он, что уровень чемпионата мира без сборной России не такой высокий.

«Это верно. Отсутствие такой большой страны не идет на пользу таким крупным турнирам. Вот почему я всегда готов и делаю все для того, чтобы сохранять контакт с федерациями.

Хочу поздравить своего друга (25 апреля президенту исполнилось 70 лет – прим. Sports.ru), это великий феномен мирового хоккея.

Мы планируем работать в этом плане, оставаться на связи, быть готовыми к тому, что когда обстоятельства станут лучше, соберем всю хоккейную семью вместе», – сказал Тардиф.

Напомним, ранее ИИХФ решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.