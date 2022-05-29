Константин Курашев: «Канада и Финляндия не просто так попадают три раза подряд в финал ЧМ по хоккею. На данный момент они лучшие команды в мире»

Константин Курашев поделился ожиданиями от финала ЧМ по хоккею 2022.

Канада и Финляндия сыграют в финале ЧМ в 3-й раз подряд.

«Я не очень силен, если честно, в прогнозах. С одной стороны, видимо, так складывается, что на данный момент, опять же, в отсутствие сборной России, эти две сборные не просто так попадают три раза подряд в финал. Действительно, на данный момент они лучшие команды в мире. С другой стороны, конечно, хотелось бы какого-то разнообразия, чтобы и другие команды были в финале. Но мы имеем то, что имеем.

У Финляндии есть возможность сотворить историю – второй раз в истории хоккея выиграть в один сезон Олимпийские игры и чемпионат мира, что до этого получалось только у Швеции. Они играют у себя дома. С одной стороны, хотелось бы пожелать, чтобы команда, проводящая чемпионат мира, выиграла. С другой – то, что Канада показала в плей-офф, тоже достойно. Но мы знали, что канадцы умеют включаться в нужный момент и показывать лучший хоккей именно в играх плей-офф.

Хотелось бы посмотреть красивый и интересный хоккей с большим количеством голов, чтобы он не был закрытым и оборонительным. Поживем – увидим. Но, повторюсь, мои прогнозы редко сбываются. Я очень плохой прогнозист, я хочу получить удовольствие от той игры, которую мы увидим», – сказал бывший главный тренер «Омских Крыльев», отец нападающего сборной Швейцарии Филиппа Курашева