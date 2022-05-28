Артем Галимов: «Не понимаю слухов, что я сам отказывался от Олимпиады. Я сдал положительный тест на коронавирус, очень расстроился»

Артем Галимов рассказал, почему не вошел в состав сборной России на Олимпиаду-2022.

– Если изучать публикации в СМИ, то тебе рисуют имидж талантливого разгильдяя на своей волне. Особенно после истории с якобы добровольным отказом от Олимпиады.

– Для меня ценнее слова того же Кагарлицкого, который по этой теме, получается, вступился за меня, когда его спросили. Логично же, что правду обо мне знают те люди, которые со мной общаются.

– С Олимпиадой все-таки что произошло?

– Приехал в сборную, сдал сначала положительный тест. Неделю сидел в отеле – отрицательный. Только объявили состав, в котором я вроде как был, как тут же мой тест снова оказался положительным.

Алексей Юрьевич Жамнов сказал, что с тремя неделями без тренировок ехать смысла нет, но в дальнейшем на меня рассчитывают. Я собрал вещи и поехал домой. Вот и вся история.

– То есть шанс поехать в Пекин у тебя был, но все порушил коронавирус?

– Да, и я очень расстроился. И точно не понимаю тех слухов, что я сам отказывался от Олимпиады, – сказал нападающий «Ак Барса».

Напомним, 16 января «Ак Барс» сообщил, что Галимов не сыграет на турнире по семейным обстоятельствам, но позже объявил, что он отправится в расположение национальной команды. 23 января стало известно, что Галимов не вошел в состав сборной России.

Валиуллин о Галимове и Олимпиаде: «Там были семейные обстоятельства. Но игрок должен приехать в сборную, даже если из-за травмы отказывается»