Валиуллин о Галимове и Олимпиаде: «Там были семейные обстоятельства. Но игрок должен приехать в сборную, даже если из-за травмы отказывается»

Марат Валиуллин рассказал, почему отправился в сборную России перед .

16 января «Ак Барс» сообщил, что игрок не сыграет на турнире по семейным обстоятельствам, но позже объявил, что он отправится в расположение национальной команды. 23 января стало известно, что Галимов не вошел в состав сборной России.

– Что вы можете сказать о ситуации с Артемом Галимовым? Он получил вызов в сборную России и чуть не отказался от него. Клуб и сборная давали противоречивую информацию...

– Мы сразу созвонились с его агентом, с самим Артемом. Поехали к нему… Там действительно семейные обстоятельства. Мы объяснили, что лига может вынести определенные санкции, вплоть до дисквалификации – в регламенте есть такие вещи. Даже если игрок из-за травмы отказывается, он все равно должен приехать к врачам сборной.

– Как вы смотрели на ситуацию как бывший игрок? Даже если что-то случилось, стоит ли так отказываться от вызова в сборную на главный турнир четырехлетия?

– Могут быть разные вещи. Каждый человек индивидуален и по-разному может воспринимать ситуацию.

– Многих удивило, что Галимов вообще оказался в сборной, даже в ее расширенном составе. Вы согласны с критикой в его адрес?

– Не совсем. Он играет хорошо. Да, где-то не может забить, но выполняет большой объем черновой работы. Возможно, идет адаптация под новый статус. Раньше он и Дима Воронков были молодыми и перспективными игроками. Сейчас они переподписали контракты, перешли в первые звенья, на них другая ответственность.

– Галимов, как говорят, парень напористый и даже наглый. Большие деньги, которые он получил по новому контракту, могли его изменить?

– Думаю, нет. Когда ставишь цели, деньги переходят на второй план. У него эти цели есть. Не зря говорят, что наглость – второе счастье, такие вещи должны быть в хоккее. Скорее не наглый, а характерный, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» в интервью «Бизнес Online».

Алексей Жамнов: «Галимов не попал в состав по хоккейным причинам. Не знаю, откуда информация, что он не хотел приезжать в сборную»

«Ак Барс» представил новый лого (впервые за 27 лет!) – с ним он будет играть в следующем сезоне. С прежним очень изящно прощаются