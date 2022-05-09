Божко о Журавлеве в «Колорадо»: «Пробиться будет крайне сложно. Прошлый сезон Даниил провел с явными перепадами»

Артем Божко поделился мнением о переходе Даниила Журавлева в «Колорадо» из «Ак Барса».
«Пробиться будет крайне сложно, если говорить про основной состав. Понятно, что в АХЛ он играть будет, но прошлый сезон Даниил провел с явными перепадами. Показалось, что даже в позапрошлом сезоне он поувереннее играл.
Наверное, это можно проецировать на то, как играла вся команда. Когда идут победы – то и защитники чувствуют себя более уверенно, и к атакам подключаются. Было видно, что молодые ребята прямо растут, прогрессируют, не только Журавлев, но и Воронков с Галимовым.
В прошлом сезоне сложно увидеть какой-то прогресс у остальной молодежи за исключением Сафонова и Никиты Дыняка. Казани бы Журавлев пригодился, но, наверное, сам игрок решил попробовать свои силы за океаном. Задатки определенные у него есть, нужно только их развивать.
Не верю, что Казань забыла сделать квалификационное предложение своему воспитаннику. Терять актив просто так на пустом месте никто не будет. Предложить контракт с небольшой надбавкой они вполне были в силах», – сказал комментатор.