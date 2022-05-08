Божко о Шипачеве и Семенове: «Ак Барс» теперь обладает самой мощной центральной осью в КХЛ»

Артем Божко прокомментировал изменения в составе .

«Подписав Вадима Шипачева и , «Ак Барс», на мой взгляд, теперь обладает самой мощной центральной осью не только на Востоке, но и вообще в лиге. Поскольку у казанцев в составе есть четыре очень вариативных центрфорварда, первый из которых всем все давно доказал – лучший бомбардир прошлогодней регулярки, человек с огромнейшим опытом.

Семенов – тоже двусторонний центр, силен в атаке, в то же время мобильный, что в современном хоккее важно, и неплох на вбрасываниях. Кроме того, он очень работоспособный игрок и, что немаловажно, не подвержен травмам. Достаточно вспомнить, что в позапрошлом сезоне он пропустил лишь одну встречу плей-офф.

Остаются Артем Галимов и , которые – да, может быть, прошлый сезон на контрасте с позапрошлым провели не так ярко, особенно Галимов, но зоны роста у них очень высокие. При правильном отношении новый тренерский штаб Олега Знарка к ним найдет подход и, в отличие от Квартальнова, сможет прокачать их навыки.

Плюс есть еще и , умеющие играть в центре. Такая мощная центральная линия делает казанцев одними из фаворитов следующего сезона.

Любой тренер, приходящий в команду, начинает комплектование с центральной оси и линии обороны, потому что это каркас, без которого сложно строить какие-то далеко идущие планы. Считаю, что здесь «Ак Барс» сорвал большой куш, собрав таких центральных нападающих с российским паспортом. Да, может быть, где-то менеджмент переплатил, но, учитывая ситуацию на рынке и как неохотно едут легионеры, думаю, было правильным решением действовать по принципу здесь и сейчас.

Можно сказать, что руководство сыграло по-крупному, рискнуло, но думаю, что риск в данной ситуации оправдан, поскольку возможности того же Войнова и Шипачева Олегу Валерьевичу хорошо известны по совместной работе в клубе и национальной сборной России», – сказал комментатор.