Крикунов о Квартальнове: «Его команды не играют в нормальный хоккей, роботы какие-то. Не могу понять, в чем дело»

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Владимир Крикунов считает, что команды Дмитрия Квартальнова не играют в нормальный хоккей.

– В чем именно, на ваш взгляд, «Авангард» превзошел в нынешнем Кубке Гагарина «Ак Барс»?

– Все время удивляюсь – Димка Квартальнов был хорошим игроком, а его команды, которые он тренирует, не играют в нормальный хоккей, роботы какие-то, тяжело забивают, неиграющие. Не могу понять, в чем дело. Самому интересно, Квартальнов сам-то был забивающим.

Помню, в разгар нынешнего сезона, смотрю игру «Ак Барса»: Артем Галимов – центральный нападающий, Дмитрий Воронков – центральный. Вопрос: зачем таких пацанов, им 20-21 год, ставят центральными, что вы делаете? Они еще не могут игру вести, не состоялись как лидеры.

Потом вышли другие ребята в центре, травмы были, но в игре ничего не изменилось. По столичному «Динамо», который тренировал, хорошо знаю возможности Даниила Тарасова и Дмитрия Кагарлицкого, оба играющие, но и они не помогли, – сказал Крикунов.

Похоже, стиль Квартальнова исчерпал себя. Снова грустный вылет из плей-офф и снова не хватило идей в атаке

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