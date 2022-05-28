Мама мальчика, названного зачинщиком конфликта в школе «Тороса», опровергла историю о надругательстве юных хоккеистов над партнером

Мама отчисленного воспитанника школы опровергла заявления о надругательстве.

Ранее юридическая компания «Гордон и сыновья» сообщила, что один из подростков, занимавшийся в школе фарм-клуба , подвергся «насильственным извращенным действиям» со стороны членов своей команды.

Утверждается, что 11-летние хоккеисты также окунали жертву головой в унитаз и мочились мальчику на лицо.

«Торос» в связи с этим инцидентом отчислил трех воспитанников, а тренер был отстранен от работы

Женщина сообщила, что в настоящее время следственные органы ведут проверку по сообщению об инциденте, говорить о ее результатах пока рано.

По ее словам, отец ребенка, который якобы стал жертвой надругательства, «выдумал грязную историю, чтобы защитить себя и сына от позора».

Дети, которых подозревают в предполагаемом насилии над мальчиком, по ее словам, ни в чем не виноваты.

«Все это произошло, когда был тихий час. Но, если все так и было, неужели родители не заметили ни одного синяка?» – рассказала женщина.

По словам женщины, «игры», как оценивают их юристы, среди хоккеистов могли иметь добровольный характер.

Ребенку, которого теперь называют жертвой предполагаемых надругательств, с ее слов, позднее могло стать стыдно, из-за чего он перестал ходить на тренировки.