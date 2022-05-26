Воспитанник школы фарм-клуба «Салавата» подвергся надругательствам со стороны членов команды

Воспитанник школы ХК подвергся надругательствам со стороны членов команды.

Об этом сообщила юридическая компания «Гордон и сыновья».

«Делимся страшной историей насилия, произошедшей во время спортивных сборов воспитанников юношеской спортивной школы ХК «Торос» города Нефтекамска республики Башкортостан. За помощью и защитой к нам обратились родители одного из пострадавших подростков.

Команда ХК «Торос-ЮХЛ» участвовала в турнире «Первенство России среди юношей. Регион Поволжье 2010 г.р. Кубок Поволжья», проходившим в г. Туймазы. Игроки команды, 11-летние подростки, проживали в гостинице «Башкортостан».

Один из членов команды, несовершеннолетний подросток, предложил поиграть в своем гостиничном номере в игру «Летела ворона…» на фофаны и щелбаны. Далее от этого подростка другим мальчикам последовали предложения играть в сексуальные игры.

Наш подзащитный К. отказался, несмотря на протест другие подростки силой заставили его вернуться. В номере последовали насильственные извращенные действия в отношении подростка. В силу того, что К. не подчинялся, его избивали и надругались.

В последующие дни проведения спортивного турнира лидер группы насильников продолжил шантажировать и надругаться над парнем: его голову окунали в унитаз, заставлял других ребят мочиться на лицо.

Истязания подростка продолжалась на протяжении всего турнира со стороны сверстников.

В настоящее время нами подано заявление в Следственный комитет России по Республике Башкортостан для проведения проверки по данному делу. Хотелось бы знать, почему руководство спортивной школы ХК «Торос» не владело ситуацией, происходящей среди воспитанников. А в данный момент, после того, как родители обратились к руководству хоккейного клуба, продолжает бездействовать и отмалчиваться.

Мы надеемся, что руководство команды ХК «Торос-ЮХЛ» примет жесткие меры по отношению к юным извращенцам, поскольку мальчик, подвергшийся насилию, больше не посещает тренировки. А другие юные подростки-насильники, которые подозреваются в этом преступлении, беспрепятственно продолжают посещать занятия», – сообщает юридическая компания.